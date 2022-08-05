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AIU дисквалифицировал двух российских легкоатлетов за допинг

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Российские метатель молота Кирилл Иконников и бегунья Елена Аржакова дисквалифицированы на два года за допинг, сообщает пресс-служба Независимого легкоатлетического органа (AIU).

Оба легкоатлета обвиняются в использовании запрещенной субстанции или метода.

В 2016 году участник летней Олимпиады в Лондоне Иконников был отстранен на восемь лет за употребление туринабола и лишен пятого места ОИ-2012.

С учетом новых санкций, дисквалификация 38-летнего Иконникова истечет в апреле 2026 года.

Бегунья Аржакова в 2013 года была дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил, вследствие чего потеряла титул чемпионки Европы 2011 года.

Срок нового двухлетнего отстранения 32-летней легкоатлетки начинается с июля 2022 года.

легкая атлетика допинг
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