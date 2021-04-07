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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:47

Чемпионы ОИ Сильнов и Антюх дисквалифицированы на 4 года

Они уже завершили карьеру

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Спортивный арбитражный суд (CAS) признал виновными в нарушении антидопинговых правил олимпийских чемпионов в легкой атлетике Наталью Антюх и Андрея Сильнова, говорится в релизе CAS.

Все они дисквалифицированы на четыре года, срок наказания исчисляется с 7 апреля 2021 года.

На аналогичный срок дисквалифицирована легкоатлетка Оксана Кондратьева.

Сильнов выиграл золото Олимпиады-2008 в Пекине в прыжках в высоту. Антюх стала олимпийской чемпионкой на Играх-2012 в Лондоне, выиграв забег на 400 м с барьерами. На счету метательницы молота Кондратьевой из высших достижений в составе сборной России золото командного чемпионата Европы-2015 в Чебоксарах.

легкая атлетика допинг

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