Даниил Медведев выиграл турнир в Мексике

Фото: Manuel Velasquez/Getty Images

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Лидер мирового рейтинга российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира категории ATP 250 в Лос Кабосе (Мексика).

В финале соревнования он нанес поражение 12-й ракетке мира британцу Кэмерону Норри. Результат встречи – 7:5, 6:0 в пользу Медведева.

Таким образом, Медведев выиграл 14-й турнир под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в своей карьере. При этом турнир в Мексике стал первым, который россиянин выиграл в нынешнем году. Также в 2022 году Медведев трижды доходил до финала.

В числе титулов Медведева – турнир Большого шлема US Open в 2021 году.

13 июня 26-летний Даниил Медведев вновь стал лидером мирового рейтинга. Спортсмен 11 недель удерживает первую строчку, что является рекордом среди россиян.