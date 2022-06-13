Даниил Медведев вновь стал первой ракеткой мира

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев вернулся на первую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) после обновления данных.

Возглавлявший рейтинг сербский теннисист Новак Джокович опустился на третью строчку, а Александр Зверев из Германии поднялся на второе место.

Такая рокировка в рейтинге стала следствием того, что Джокович, проиграв в четвертьфинале Roland Garros-2022 испанцу Рафаэлю Надалю, лишился значительного количества рейтинговых баллов за выигранный им этот турнир годом ранее. При этом Медведев в этом соревновании в нынешнем году дошел до четвертого круга.

Сам Надаль остался на четвертом месте. Норвежский теннисист Каспер Рууд сместил с пятой строчки на шестую грека Стефаноса Циципаса.

Остальные теннисисты в первой десятке рейтинга сохранили свои позиции.

На данный момент топ-10 рейтинга выглядят следующим образом:

1. Даниил Медведев - 7,950 очков (-210);

2. Александр Зверев - 7,075 очков (-720);

3. Новак Джокович - 6,770 очков (-2,000);

4. Рафаэль Надаль - 6,525 очков (-1,000);

5. Каспер Рууд - 5,050 очков (-);

6. Стефанос Циципас - 4,945 очков (-1,155);

7. Карлос Алькарас - 4,893 очков (-112);

8. Андрей Рублев - 4,125 очков (-135);

9. Феликс Оже-Альяссим - 3,895 очков (-60);

10. Маттео Берреттини - 3,570 очков (-235).