Даниил Медведев вновь стал первой ракеткой мира
Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев вернулся на первую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) после обновления данных.
Возглавлявший рейтинг сербский теннисист Новак Джокович опустился на третью строчку, а Александр Зверев из Германии поднялся на второе место.
Такая рокировка в рейтинге стала следствием того, что Джокович, проиграв в четвертьфинале Roland Garros-2022 испанцу Рафаэлю Надалю, лишился значительного количества рейтинговых баллов за выигранный им этот турнир годом ранее. При этом Медведев в этом соревновании в нынешнем году дошел до четвертого круга.
Сам Надаль остался на четвертом месте. Норвежский теннисист Каспер Рууд сместил с пятой строчки на шестую грека Стефаноса Циципаса.
Остальные теннисисты в первой десятке рейтинга сохранили свои позиции.
На данный момент топ-10 рейтинга выглядят следующим образом:
1. Даниил Медведев - 7,950 очков (-210);
2. Александр Зверев - 7,075 очков (-720);
3. Новак Джокович - 6,770 очков (-2,000);
4. Рафаэль Надаль - 6,525 очков (-1,000);
5. Каспер Рууд - 5,050 очков (-);
6. Стефанос Циципас - 4,945 очков (-1,155);
7. Карлос Алькарас - 4,893 очков (-112);
8. Андрей Рублев - 4,125 очков (-135);
9. Феликс Оже-Альяссим - 3,895 очков (-60);
10. Маттео Берреттини - 3,570 очков (-235).