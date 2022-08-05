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Отец Даниила Медведева задумался о звании Героя России для сына

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Сергей Медведев, отец первой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева, считает, что его сын достоин звания Героя России.

"Я недавно написал ему следующие строки: "Даня, ты герой! Прежде всего для меня. Я это понимаю. Герой нашего рода. Близок к званию Герой России", - приводит слова Медведева-старшего "Матч ТВ".

13 июня 26-летний Даниил Медведев вновь стал лидером мирового рейтинга. Спортсмен 11 недель удерживает первую строчку, что является рекордом среди россиян.

теннис Даниил Медведев
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