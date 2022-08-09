Тайсон Фьюри объявил о возвращении на ринг ради боя с Дереком Чисорой

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.

"Я решил вернуться в бокс, потому что я могу стать первым чемпионом мира в супертяжелом весе в истории, у которого есть две трилогии. Я всегда говорил, что буду драться с Дереком Чисорой в конце своей карьеры", - приводит слова 33-летнего Фьюри ESPN.

Согласно информации источников, на которые ссылается ESPN, бой может пройти в декабре нынешнего года в Кардиффе.

С Чисорой, которому сейчас 38 лет, Фьюри встречался в 2011 и 2014 годах и оба раза победил. Последний бой Фьюри провел в апреле нынешнего 2022 года, нокаутировав соотечественника, Диллиана Уайта. В общей сложности Фьюри провел на профессиональном ринге 35 боев, одержав 31 победу (26 – нокаутом) при четырех поражениях.

Среди поединков Фьюри три – против американца Деонтея Уайлдера. В первом из них, в 2018 году, победу одержал представитель США. В 2020 и 2021 гг Фьюри побеждал Уайлдера.

Что касается Чисоры, на его счету 32 победы (23 – нокаутом) при 12 поражениях. Последний его бой датирован июлем этого года, когда он победил болгарина Кубрата Пулева.