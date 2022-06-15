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Фьюри нацелился на поединки против Тайсона и Льюиса

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Чемпион мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) британец Тайсон Фьюри планирует провести серию выставочных боев против бывших легендарных боксеров, сообщает Daily Mail.

В частности, Фьюри хочет провести поединки с британцем Ленноксом Льюисом и американцем Майком Тайсоном.

СпортТайсон Фьюри нокаутировал Диллиана Уайта и защитил пояс WBCЧитать подробнее

"Выставочные поединки отличаются тем, что вы здесь не для того, чтобы выиграть или проиграть - вы здесь, чтобы хорошо провести время и устроить шоу для фанатов", - сказал 33-летний Фьюри.

"Вы можете драться со старожилами, знаменитостями или кем угодно. Так что я смотрю на бой с Майком Тайсоном, Ленноксом Льюисом, Фрэнком Бруно, даже с кем-то вроде Дуэйна "Скалы" Джонсона, это было бы фантастикой. Никогда не знаешь, с кем мы можем драться на одном из этих шоу, но это то, к чему я открыт в ближайшем будущем", - сказал Фьюри.

Ранее сообщалось, что Фьюри ведет переговоры о поединке с победителем боя с участием британца Энтони Джошуа и украинца Александра Усика. Бой-реванш этих боксеров запланирован на 10 августа.

В апреле нынешнего года Фьюри одержал победу над своим соотечественником Диллианом Уайтом и защитил чемпионский пояс WBC.

На счету Фьюри в профессиональном боксе 32 победы (23 – нокаутом) в 33 поединках при одной ничьей.

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