Дебютировавший на профессиональном ринге Бабанин нацелен вновь сразиться с Фьюри

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Россиянин Максим Бабанин, проведший первый бой в статусе профессионального боксера, ставит для себя цель бороться в поединке с действующим чемпионом WBC британцем Тайсоном Фьюри, которого он побеждал на юниорском чемпионате Европы в тяжелом весе.

На уточняющий вопрос журналистов, он сказал, что выступает в профессиональном боксе "для того, чтобы встретиться с Тайсоном Фьюри".

"Не хочу терять ни минуты, потому что времени уже особо не так много - мне 33 года. И поэтому мне надо как можно быстрее", - сказал Бабанин.

Его спросили, обязательно ли это должен быть поединок именно за чемпионский пояс с Фьюри или статус боя не имеет значения, россиянин сказал: "Ну, там, где Тайсон Фьюри, там и пояс".

Для того, чтобы добиться возможности драться с Фьюри, необходимо, по словам Бабанина, провести в качестве профессионального боксера серию успешных боев.

"Больше побед, без поражений. И там, я думаю, услышат, увидят и примут какое-то решение", - отметил российский боксер.

Бабанин побеждал Фьюри в финале чемпионата Европы среди юниоров в 2007 году. Он сказал "Интерфаксу", что постоянно пересматривает тот бой.

"У меня запись боя с Фьюри есть на диске, я его пересматриваю, это моя мотивация. Я смотрю этот бой и мне не хочется сдаваться", - сказал Бабанин.

В пятницу в Москве Бабанин одолел своего соотечественника Богдана Ракича, также дебютировавшего на профессиональном ринге. Изначально запланированный на шесть раундов поединок прошел в рамках вечера бокса, организованного промоутерской компанией Dynamo boxing promotion. Однако бой завершился досрочно ввиду отказа Ракича от продолжения поединка.

Выступая в любительском боксе, Бабанин также стал бронзовым призером ЧМ и ЧЕ, чемпионом России.

Что касается 33-летнего Фьюри, последний бой на профессиональном ринге он провел 10 октября, победив американца Деонтея Уайлдера и защитив пояс чемпиона мира WBC. Теперь на счету Фьюри в его карьере 31 победа и одна ничья. На любительском уровне он выигрывал также бронзу юношеского ЧМ, а также золото чемпиона Великобритании.

Финальный поединок Бабанина против Фьюри в рамках чемпионата Европы среди юниоров-2007