С 2023 года тренеры, работающие в спортивных школах, получат статус педагогов

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Правительство утвердило правила лицензирования спортивных школ в качестве образовательных организаций в рамках работы по гармонизации программ спортивной подготовки и дополнительных общеобразовательных программ в сфере физической культуры и спорта, сообщается на официальном сайте правительства России.

Начиная с 2023 года спортивные центры и школы смогут получить лицензии на образовательную деятельность, а тренеры, работающие в этих учреждениях, - статус педагогических работников со всеми правами, обязанностями и социальными гарантиями.

Постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин, утверждены правила выдачи таких лицензий в упрощенном порядке. Организациям, работающим по программам спортивной подготовки, будет достаточно подать соответствующее заявление в Рособрнадзор.

Лицензии, полученные в упрощенном порядке, будут действовать полгода. Затем спортивные центры и школы смогут получить бессрочные лицензии. Сделать это нужно до 1 сентября 2023 года.

Работа ведется в рамках плана мероприятий по реализации изменений в федеральные законы "О физической культуре и спорте" и "Об образовании", который был утвержден правительством в июне 2022 года.