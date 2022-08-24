ФНЛ проведет аудит крымских клубов и передаст данные в РФС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Рабочая группа Футбольной национальной лиги изучит состояние футбольных клубов Крыма и Севастополя, после чего Российский футбольный союз совместно с министерством спорта примет решение о включении крымских команд в российские турниры.

"Рабочей группе предстоит провести аудит экосистемы клубов полуострова по следующим критериям: инфраструктура, экономическая и правовая база и спортивная составляющая. Состав рабочей группы будет определен в ближайшее время", - цитирует пресс-служба ФНЛ исполняющего обязанности президента лиги Наиля Измайлова.

"Футбольная национальная лига передаст собранные данные в Российский футбольный союз. Принимать решение по включению команд из Крыма и Севастополя в соревновательный процесс будет РФС после совместного рассмотрения отчетов с Министерством спорта", - отмечается в сообщении.

22 августа сообщалось, что Футбольная национальная лига рассмотрела письмо Крымского футбольного союза о включении клубов полуострова в состав участников соревнований под эгидой ФНЛ.

"Принято решение о создании совместной рабочей группы, которая проанализирует готовность профессиональных клубов Крыма к интеграции. Делегация ФНЛ в ближайшее время посетит полуостров", - говорилось в сообщении.

С января 2015 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запрещает РФС проводить соревнования под своей эгидой в Крыму.