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Джокович не будет принимать участие в US Open

Джокович не будет принимать участие в US Open
Фото: Daniel Pockett/Getty Images

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович в четверг заявил, что не будет участвовать в Открытом чемпионате США по теннису.

"К сожалению, в этот раз я не смогу приехать в Нью-Йорк на US Open", - написал он в своем твиттере (соцсеть заблокирована в РФ).

Как отмечает телеканал CNN, Джокович не прошел вакцинацию против коронавируса, а, согласно действующим правилам, визу на въезд в США выдают только полностью привитым.

Ранее Джокович не смог принять участие в турнире в Монреале, который проходил с 7 по 14 августа, из-за нежелания вакцинироваться.

В январе Джокович был вынужден отказаться от участия в турнире Australian Open и покинуть Австралию из-за аннулирования Федеральным судом страны его визы, поскольку у него не было необходимой вакцины от COVID-19.

Новак Джокович
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