Рублев вышел во второй круг US Open

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Россиянин Андрей Рублев победил серба Ласло Дьере в матче первого круга теннисного турнира Большого шлема US Open в США.

Российский теннисист выиграл первые две партии, однако следующие два сета остались за соперником. В итоге матч растянулся на пять партий. Результат встречи – 7:6 (7:5), 6:3, 3:6, 4:6, 6:4 в пользу Рублева. Продолжительность игры составила 3 часа 44 минуты.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рублев фигурирует на 11-й строчке, Дьере – на 64-й.

Во втором круге соперником россиянина будет представитель Южной Кореи 81-я ракетка мира Сун Ву Квон.