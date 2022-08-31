Футболист "Урала" Шатов выбыл на срок до шести недель

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Хирурги в Германии провели операцию на голеностопном суставе игроку футбольного клуба "Урал" Олегу Шатову, говорится в сообщении клуба.

"Сегодня утром полузащитник "Урала" Олег Шатов был прооперирован в Германии. (...) Сроки восстановления и возвращения полузащитника на поле будут известны позже", - отмечается в пресс-релизе.

Пресс-атташе команды Павел Завьялов уточнил "Интерфаксу", что в межсезонье Шатову удалось избежать проблем со здоровьем, но затем ситуация обострилась и летом он уже не играл.

По словам пресс-атташе, вначале футболисту пытались помочь без оперативного вмешательства, но ничего не вышло. По предварительным данным, на восстановление у спортсмена уйдет порядка шести недель.

В "Урале" напомнили, что Шатов вернулся в клуб в январе. До этого он играл за "Рубин", но по состоянию здоровья был вынужден расторгнуть контракт. До прихода в "Рубин" Шатов несколько лет выступал за "Зенит", а до "Зенита", с 2007 года - за "Урал".