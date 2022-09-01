Ник Кирьос пожаловался на запах марихуаны на матче US Open

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Австралийский теннисист Ник Кирьос во время матча второго круга турнира Большого шлема US Open против француза Бенджамина Бонци заподозрил, что кто-то на трибунах курит марихуану.

Как сообщает New York Post, скандально известный теннисист попросил судью вмешаться в происходящее на трибунах. Судья, однако, подумал, что Кирьос жалуется на запах еды, и проигнорировал просьбу.

"Это была чертова марихуана. Не буду же я жаловаться на еду", - объяснил Кирьос.

После этого судья все же обратился к трибунам: "Дамы и господа, напоминаю о том, что курить на корте нельзя".

Позже Кирьос напомнил, что он – "тяжелый астматик". "Когда я бегу из стороны в сторону, мне трудно дышать. Возможно, это не то, чем я хочу дышать", - сказал Кирьос.

Матч завершился победой Кирьоса со счетом 7:6 (7:3), 6:4, 4:6, 6:4.

25-я ракетка мира известен своими эпатажными выходками. Так, на турнире в Уимблдоне в июне этого года он плюнул в фаната соперника.