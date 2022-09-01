Поиск

Ник Кирьос пожаловался на запах марихуаны на матче US Open

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Австралийский теннисист Ник Кирьос во время матча второго круга турнира Большого шлема US Open против француза Бенджамина Бонци заподозрил, что кто-то на трибунах курит марихуану.

Как сообщает New York Post, скандально известный теннисист попросил судью вмешаться в происходящее на трибунах. Судья, однако, подумал, что Кирьос жалуется на запах еды, и проигнорировал просьбу.

"Это была чертова марихуана. Не буду же я жаловаться на еду", - объяснил Кирьос.

После этого судья все же обратился к трибунам: "Дамы и господа, напоминаю о том, что курить на корте нельзя".

Позже Кирьос напомнил, что он – "тяжелый астматик". "Когда я бегу из стороны в сторону, мне трудно дышать. Возможно, это не то, чем я хочу дышать", - сказал Кирьос.

Матч завершился победой Кирьоса со счетом 7:6 (7:3), 6:4, 4:6, 6:4.

25-я ракетка мира известен своими эпатажными выходками. Так, на турнире в Уимблдоне в июне этого года он плюнул в фаната соперника.

теннис US Open Ник Кирьос
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Медведев вышел в третий круг US Open

Хачанов вышел в третий круг US Open

Хачанов вышел в третий круг US Open

Кудерметова вышла в третий круг US Open

Кудерметова вышла в третий круг US Open

Девять представителей России вышли во второй круг US Open

"Зенит" обыграл "Факел" в первом матче Кубка России по футболу

ЦСКА победил "Торпедо" в матче Кубка России по футболу

Кокорин перешел из "Фиорентины" в кипрский "Арис"

Кокорин перешел из "Фиорентины" в кипрский "Арис"

Российский футболист Черышев перешел в "Венецию"

Российский футболист Черышев перешел в "Венецию"

Аутсайдер РПЛ "Урал" победил "Сочи" в матче Кубка России

"Челси" подписал семилетний контракт с защитником "Лестера"

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });