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Медведев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США

Медведев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США
Фото: Sarah Stier/Getty Images

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев победил представителя Китая Ву Йибина в матче третьего круга турнира Большого шлема US Open.

Результат встречи – 6:4, 6:2, 6:2 в пользу россиянина.

Для победы над 174-й ракеткой мира Медведеву понадобился 1 час 57 минут.

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Следующим соперником российского теннисиста будет 25-я ракетка мира австралиец Ник Кирьос. Ранее эти соперники на официальных турнирах встречались четыре раза, счет по победам – 3-1 в пользу Кирьоса. Последний их матч датирован 10 августа, когда Кирьос победил Медведева во втором круге турнира категории Masters в Монреале – 6:7 (2:7), 6:4, 6:2.

Призовой фонд US Open-2022 составляет более 60 млн долларов.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.

Медведев является действующим победителем US Open.

теннис Даниил Медведев
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