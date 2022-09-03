Поиск

Россиянка Самсонова вышла в четвертый круг US Open

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Людмила Самсонова выиграла у сербки Александры Крунич в матче третьего круга Открытого чемпионата США (US Open).

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Самсонова занимает 35-е место, Крунич является 96-й ракеткой мира.

Борьбу за выход в четвертьфинал россиянка поведет с 46-й ракеткой мира австралийкой Айлой Томлянович, которая в третьем круге выбила из розыгрыша американку Серену Уильямс.

теннис US Open
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Медведев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США

Медведев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США

Серена Уильямс выбыла из US Open

Футболист "Спартака" Промес признан игроком месяца в РПЛ

Футболист "Спартака" Промес признан игроком месяца в РПЛ

"Спартак" расторг контракт с Уруновым

Пять россиян пробились в третий круг US Open

Нападающий "Барселоны" Обамеянг перешел в "Челси"

Нападающий "Барселоны" Обамеянг перешел в "Челси"

ЦСКА обыграл "Металлург" в Кубке Открытия 15-го сезона КХЛ

Бразильский футболист Виллиан Роша перешел в ЦСКА

"Динамо" подтвердило, что Захарян не перейдет в "Челси"

"Челси" не удалось купить Захаряна у "Динамо"

"Челси" не удалось купить Захаряна у "Динамо"
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });