Россиянка Самсонова вышла в четвертый круг US Open
Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Людмила Самсонова выиграла у сербки Александры Крунич в матче третьего круга Открытого чемпионата США (US Open).
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3.
В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Самсонова занимает 35-е место, Крунич является 96-й ракеткой мира.
Борьбу за выход в четвертьфинал россиянка поведет с 46-й ракеткой мира австралийкой Айлой Томлянович, которая в третьем круге выбила из розыгрыша американку Серену Уильямс.