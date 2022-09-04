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"Ахмат" в меньшинстве обыграл "Локомотив" в матче РПЛ

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты грозненского "Ахмата" нанесли поражение московскому "Локомотиву" в восьмом туре Мир - Российской премьер-лиги.

Результат матча в Москве - 2:1 в пользу гостей. В составе "Ахмата" голы забили Мохамед Конате (5-я минута) и Лечи Садулаев (62). У "Локомотива" отличился Антон Миранчук (42, пенальти).

На 28-й минуте Конате получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

"Ахмат" набрал 11 очков и занимает восьмое место в таблице. "Локомотив" идет на одну строчку ниже, имея в активе 9 очков.

В девятом туре "Ахмат" сыграет с "Пари НН", "Локомотив" - с "Факелом", матчи пройдут 10 и 11 сентября соответственно.

Ахмат Локомотив
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