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В сборной России допустили вызов Дзюбы

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Тренер сборной России по футболу Виктор Онопко назвал вероятным вызов нападающего Артема Дзюбу в национальную команду страны.

"Мы следим за всеми футболистами. В теории - да, он может быть вызван. Мы можем любого вызвать", - приводит слова Онопко "РБ Спорт".

На клубном уровне 33-летний Дзюба защищает сейчас цвета турецкой команды "Адана Демирспор". На его счету один гол в двух матчах.

После того, как Валерий Карпин летом 2021 года сменил Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России, Дзюба не провел в ее составе ни одного матча.

футбол Артем Дзюба Виктор Онопко
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