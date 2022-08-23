Дзюба отличился голом в дебютном матче за "Адана Демирспор"

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Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Адана Демирспор", игроком которого является российский нападающий Артем Дзюба, со счетом 2:4 потерпел поражение от "Фенербахче" в гостевом матче третьего тура чемпионата Турции.

Россиянин, для которого этот матч был дебютным в составе нового клуба, стал автором одного из голов: он нанес точный удар на 66-й минуте. Дзюба (ему 22 августа исполнилось 34 года) вышел в стартовом составе и был заменен на 88-й минуте.

Поражение "Адана Демирспор" стало первым в чемпионате Турции, до этого команда выиграла два матча.

Дзюба перешел в турецкий клуб 18 августа на правах свободного агента. Предыдущим его клубом был петербургский "Зенит", в составе которого он стал четырехкратным чемпионом России.