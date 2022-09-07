Экс-наставник "Спартака" Тедеско уволен из "Лейпцига"

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Доменико Тедеско покинул пост главного тренера "Лейпцига", сообщает пресс-служба немецкого футбольного клуба.

Решение об отставке принято после крупного поражения команды от украинского "Шахтера" (1:4) в домашнем матче Лиги чемпионов УЕФА.

Уволены также помощники немца - его соотечественники Андреас Хинкель и Макс Урванчки.

Все трое до стали работать в "Лейпциге" с декабря 2021 года, а с октября 2019 по май 2021г. работали в московском "Спартаке". Столичный клуб с Тедеско, Хинкелем и Урванчки в сезоне-2020/21 завоевали серебро чемпионата России. "Лейпциг" с ними в следующем сезоне выиграл Кубок Германии.