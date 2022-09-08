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"Ливерпуль" крупно проиграл "Наполи" в матче Лиги чемпионов

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты итальянского "Наполи" разгромили соперников из английского "Ливерпуля" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Игра в Неаполе закончилась со счетом 4:1. Победу "Наполи" принесли точные удары Петра Зелиньски (5-я минута (пенальти) и 47-я минута), Андре Замбо Ангиссы (31) и Джованни Симеоне (44). "Ливерпуль" ответил голом Луиса Диаса (49).

На 18-й минуте нападающий "Наполи" Виктор Осимхен не реализовал пенальти.

Во втором туре "Ливерпуль" сыграет с нидерландским "Аяксом", "Наполи" - с шотландским "Рейнджерс", матчи пройдут 13 сентября. Команды представляют группу A.

Результаты других матчей игрового дня:

Группа B: "Брюгге" (Бельгия) - "Байер" (Германия) - 1:0, "Атлетико" (Испания) - "Порту" (Португалия) - 2:1.

Группа C: "Барселона" (Испания) - "Виктория Пльзень" (Чехия) - 5:1, "Интер" (Италия) - "Бавария" (Германия) - 0:2.

Группа D: "Тоттенхэм" (Англия) - "Марсель" (Франция) - 2:0.

Футбол Ливерпуль Наполи Лига чемпионов
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