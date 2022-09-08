Экс-футболист "Спартака" Филипенко перешел в "Урал"

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" пополнился игроком из Белоруссии Егором Филипенко, сообщает в четверг пресс-служба команды.

"Защитник Егор Филипенко стал футболистом "Урала". За нашу команду белорусский футболист будет выступать по 24 номером", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Филипенко начал свою карьеру в минской команде "Смена". Потом перешел в борисовский клуб БАТЭ, в котором тогда трудился тренером нынешний наставник "Урала" Виктор Гончаренко. Затем Филипенко играл в российских командах - "Спартак", "Томь", "Сибирь".

В 2012 году он вернулся в Белоруссию и вновь попал в ряды борисовской команды. В 2015 году подписал контракт с испанской "Малагой", а в 2016 играл за израильские "Маккаби" и "Ашдод". Спустя пару лет вновь оказался в БАТЭ, а в последнее время выступал за солигорский "Шахтер".