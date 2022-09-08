"Спартак" подписал контракт с бывшим футболистом "Зенита" Мевлей

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" подписал контракт со словенским защитником Михой Мевлей, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Контракт рассчитан на один год с возможностью продления еще на сезон.

Мевля - первый игрок из Словении в истории "Спартака". 32-летний центральный защитник имеет в своем активе 49 матчей за сборную Словении.

Последним до перехода в "Спартак" клубом Мевли был турецкий "Аланьяспор". Также футболист защищал цвета российских клубов "Сочи", "Ростов" и "Зенит". Кроме этого, он играл за румынское "Динамо", израильский "Бней-Сахин", швейцарскую "Лозанну", а также словенскую "Горицу".