Владислав Артемьев: попасть в тройку по итогам Суперфинала будет неплохим результатом

Российский гроссмейстер – о стартующем в Чебоксарах Суперфинале чемпионата страны, об онлайн-шахматах и сопровождающем их читерстве

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Чемпион Европы, победитель командного чемпионата мира по шахматам Владислав Артемьев в преддверии стартующего в Чебоксарах Суперфинала чемпионата России в интервью корреспонденту "Интерфакса" Владимиру Нардину называет крепким состав участников турнира, несмотря на отсутствие некоторых лидеров.

- С каким настроением и ожиданиями, Владислав, подходите к Суперфиналу?

- В первую очередь хотел бы отметить, что Суперфинал чемпионата России традиционно является достаточно знаковым событием, потому что как правило в нем участвуют сильнейшие шахматисты нашей страны. В этом году, правда, не будет Грищука, Карякина, еще некоторых игроков. Поэтому состав турнира в какой-то степени неоптимальный, но объективно крепкий. Например, будет играть неоднократный чемпион России Евгений Томашевский, Даниил Дубов, Андрей Есипенко – сильнейшие шахматисты. Настроение в принципе позитивное, с нетерпением жду начала, постараюсь играть интересно и показать достойный результат.

- Что в вашем случае означает "достойный результат"?

- Каждый турнир складывается по-разному. Бывает, что турнир идет тяжело и тогда попадание в тройку – уже успех. Надо посмотреть, как Суперфинал начнется, как пройдут два-три тура, почувствовать, в какой ты форме и уже после этого делать выводы, корректировать игру. В любом случае, если попаду в тройку, это будет неплохим результатом, а первое место в таком турнире – успех.

- Уместно ли сейчас называть фаворита? И с кем интереснее было бы сыграть?

- Из тех игроков, кто будет участвовать в Чебоксарах, я сыграл практически со всеми – с кем-то больше, с кем-то меньше партий. Но в целом, с молодыми интересно сыграть, С Андреем Есипенко, Даниилом Дубовым, Евгением Томашевским. Турнир в своем составе имеет и молодых ребят, и опытных, состоявшихся. А что касается фаворитов – мне кажется, из этого состава, при определенном раскладе человек семь могут выиграть Суперфинал.

- Как для вас складывается 2022 год?

- Этот год, как известно, во многих отношениях непростой, осложнился и календарь выступлений. Но в целом я привык с оптимизмом смотреть в будущее. Что касается предварительных итогов... Я недавно участвовал в нескольких турнирах, в высшей лиге чемпионата России занял второе место. Потом в Москве был большой турнир Moscow Open, этап Кубка России. Там я по дополнительным показателям даже первое место занял. Год идет вполне неплохо, но многое будет зависеть от дальнейших выступлений в сентябре-октябре.

- Есть ли смысл загадывать планы-цели на следующий год с учетом ситуации вокруг российских шахмат и отечественного спорта в целом?

- Вне зависимости от ситуации в мире и стране человек все равно должен иметь перед собой какие-то цели. А если нет целей и амбиций, может образоваться апатия, что, в свою очередь, вызовет некоторые негативные последствия. Нужно заниматься любимым делом и верить, что российским спортсменам откроется дорога на международные турниры. А самое главное – здоровье, чтобы в семье все было хорошо. Будем смотреть.

- Как расцените демарш Магнуса Карлсена, который, заподозрив победившего его соперника в читерстве (мошенничестве), снялся с онлайн-турнира?

- Я считаю, что не вправе критиковать. Раз возникли подозрения в факте читерства, определенные основания сняться с турнира у него были. Но надо дождаться конкретики, сейчас же ситуация неясная.

- А сами сталкивались с этим?

- Вживую нет - по крайней мере, серьезных подозрений у меня не было. А когда играешь по интернету, в онлайн-шахматы, там это чаще возникает, с этом я сталкивался неоднократно. Там проще это сделать, потому что соперники находятся удаленно друг от друга, и никто не следит.

- Как вычислить онлайн-мошенника во время игры?

- Читера поймать сложно. Читеры бывают умные и, скажем, прямые очень. Прямые читеры практически все время играют по первой линии и это легче вычислить. Сложнее ситуация, когда играет квалифицированный шахматист. Ему достаточно два-три раза за партию воспользоваться подсказками и все будет для него успешно. В этом случае факт читерства доказать сложнее. Если только какое-то устройство обнаружить – только так можно поймать. Это очень большая проблема в шахматах, но к счастью это все-таки редкая ситуация и хочется верить, что большинство игроков – честные и порядочные.

- Онлайн-шахматы стали популярные в пандемийный период. Вдохновил ли вас такой формат игры?

- Они вполне имеют право на существование и могут идти параллельной дорогой с живыми шахматами. Я неоднократно играл в онлайн-турнирах. Единственное отличие в том, что не видишь соперника, поэтому немного иные ощущения. Но если соперник не пользуется подсказками, то вполне можно играть и результаты как правило объективные. Если сравнивать результаты топ-игроков вживую и результатами в онлайне, то в онлайне они тоже играют сильно. Поэтому я не вижу большой разницы между онлайном и живой игрой.

Суперфиналы мужского и женского чемпионатов России по шахматам официально стартуют в Чебоксарах 10 сентября, партии в рамках турниров будут проходить с 11 по 22 сентября в Чувашском государственном художественном музее.

Состав участников:

мужчины - Владислав Артемьев (рейтинг на 01.08.2022 – 2706, Республика Татарстан), Санан Сюгиров (2703, Самарская область), Даниил Дубов (2702, Москва), Евгений Томашевский (2702, Саратовская область), Андрей Есипенко (2692, Ростовская область), Евгений Наер (2676, Москва), Максим Матлаков (2671, Санкт-Петербург), Максим Чигаев (2641, Тюменская область), Александр Рахманов (2633, Вологодская область), Арсений Нестеров (2568, Новгородская область), Илья Ильюшенок (2551, ХМАО - Югра) и Володар Мурзин (2541, Московская область).

женщины - Валентина Гунина (2469, Москва), Наталья Погонина (2457, Саратовская область), Алиса Галлямова (2421, Республика Татарстан), Ольга Гиря (2386, ХМАО - Югра), Лея Гарифуллина (2378, Свердловская область), Алина Бивол (2366, Москва), Марина Гусева (2363, Московская область), Дарья Чарочкина (2348, Москва), Евгения Овод (2323, Санкт-Петербург), Екатерина Гольцева (2306, Нижегородская область), Мария Якимова (2252, Республика Татарстан) и Яна Жапова (2205, Забайкальский край).