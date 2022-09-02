Гроссмейстер Ольга Гиря ожидает от Суперфинала чемпионата России немало сюрпризов

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Чемпионка России 2019 года по шахматам Ольга Гиря рассчитывает попасть в число призеров Суперфинала чемпионата России, который в сентябре пройдет в Чебоксарах.

"В Суперфинале играть всегда приятно, поэтому ожидания самые позитивные. План на турнир простой - попасть в тройку призёров. Последнее время хороших результатов мне показывать не удавалось, пора это исправлять", - сказала Гиря "Интерфаксу".

Гроссмейстер считает, что, несмотря на менее представительный на фоне предыдущих Суперфиналов, состав участниц, конкуренция на турнире ожидается жесткой.

"Если смотреть по рейтингу, в этот раз состав на порядок слабее, чем в прошлые годы. В эти же сроки будет проходить этап Гран-при ФИДЕ, где будут играть четыре ведущих российских шахматистки. Это важный турнир в плане цикла чемпионата мира, хочется пожелать им удачи, будем болеть! Но тем не менее плотность Суперфинала остаётся высокой", - отметила она.

"Выделю среди главных соперниц многоопытных Валентину Гунину, Наталью Погонину, Алису Галлямову, которые побеждали в чемпионатах России не единожды. Вообще выстрелить могут все, думаю, турнир принесёт немало сюрпризов", - считает Гиря.

Ранее Гиря неоднократно выступала в Чебоксарах, в связи с этим она отмечает высокий уровень организации здесь соревнований.

"Играла в Чебоксарах трижды с разным успехом. Организация турниров, как мне кажется, была на хорошем уровне. От города тоже остались самые лучшие впечатления", - сказала гроссмейстер.

Суперфинал 75-го чемпионата России среди мужчин и 72-го чемпионата России среди женщин пройдет в Чебоксарах с 10 по 23 сентября.

Ольга Гиря - победительница женской шахматной Олимпиады-2014 в составе сборной России, чемпионка России 2019 года.