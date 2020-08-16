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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:46

Карякин назвал мошенничество основной проблемой онлайн-турниров

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Сергей Карякин надеется, что онлайн-формат турниров, ставший популярным во время пандемии, не вытеснит в будущем реальные шахматы.

"Я надеюсь, что он не будет превалировать. В онлайн-турнирах есть большая проблема с читерством. Для тех, кто не знает: это момент, когда соперник пользуется подсказкой компьютера. Конечно, с этим пытаются бороться, но не всегда успешно. Это огромная проблема. Я участвую в разных соревнованиях по интернету и вижу, что с этой проблемой мучаются все. И очень тяжело с этим что-то сделать", - сказал Карякин "Интерфаксу".

"Поэтому я надеюсь, что шахматы сохранятся в их традиционном виде, а интернет будет дополнением для любителей шахмат по всему миру", - отметил он.

Карякин - вице-чемпион мира по шахматам, гроссмейстер, обладатель Кубка Мира ФИДЕ. В 12 лет он стал самым молодым гроссмейстером в мировой истории, его имя внесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Нынешний уикенд гроссмейстер проводит в Чебоксарах, где участвует в мероприятиях в рамках открытия здесь филиала "Школы шахмат Сергея Карякина".

шахматы Сергей Карякин

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