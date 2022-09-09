В СКА назвали чушью собачей сведения о переговорах с вратарем Федотовым

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Петербургский хоккейный клуб СКА опровергает сообщения о переговорах на предмет перехода в команду вратаря Ивана Федотова.

"Информация СМИ касательно возможного перехода голкипера Ивана Федотова в СКА - чушь собачья. Голкипер находится в рядах вооруженных сил РФ, никакие переговоры по поводу его трансфера сейчас невозможны", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой клуба.

В начале июля стало известно о задержании Федотова в Петербурге в связи с уклонением от службы в армии. Позднее сообщалось, что спортсмен находится на территории воинской части в Архангельской области.

Федотов - хоккейный вратарь, серебряный призер Олимпийских игр-2022 в Пекине в составе сборной России, обладатель Кубка Гагарина по итогам сезона 2021/22 в составе ЦСКА. 7 мая 25-летний вратарь подписал контракт с клубом НХЛ "Филадельфия Флайерз".