Карен Хачанов проиграл Касперу Рууду в полуфинале US Open

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов потерпел поражение от норвежца Каспера Рууда в матче 1/2 финала Открытого чемпионата США.

Результат матча - 6:7 (5:7), 2:6, 7:5, 2:6. Соперники провели на корте 3 часа 2 минуты.

Хачанов занимает 31-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Рууд идет на седьмой строчке.

26-летний Хачанов впервые в карьере играл в полуфинале турнира Большого шлема.

Рууду 23 года, он второй раз примет участие в финале турнира Большого шлема. В июне норвежец уступил Рафаэлю Надалю в решающем матче Roland Garros.

В финале соперником Рууда станет победитель матча между Карлосом Алькарасом (Испания, 4-я позиция рейтинга) и Фрэнсисом Тиафо (США, 26).

Призовой фонд US Open-2022 составляет более $60 млн.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.