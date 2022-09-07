Рублев не прошел в полуфинал US Open, проиграв американцу Тиафо
Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев уступил представителю США Фрэнсису Тиафо в четвертьфинале проходящего в Нью-Йорке US Open.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:0), 6:4 в пользу американца.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рублев занимает 11-ю строчку, Тиафо - 26-ю.
Ранее Тиафо выбил из турнира третью ракетку мира Рафаэля Надаля, обыграв испанца в четвертом круге. Следующим соперником спортсмена из США станет победитель матча между итальянцем Янником Синнером (13 номер рейтинга) и испанцем Карлосом Алькарасом (4).