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Рублев не прошел в полуфинал US Open, проиграв американцу Тиафо

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев уступил представителю США Фрэнсису Тиафо в четвертьфинале проходящего в Нью-Йорке US Open.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:0), 6:4 в пользу американца.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рублев занимает 11-ю строчку, Тиафо - 26-ю.

Ранее Тиафо выбил из турнира третью ракетку мира Рафаэля Надаля, обыграв испанца в четвертом круге. Следующим соперником спортсмена из США станет победитель матча между итальянцем Янником Синнером (13 номер рейтинга) и испанцем Карлосом Алькарасом (4).

Теннис Андрей Рублев US Open
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