Голосование по членству Паралимпийского комитета России в МПК пройдет в ноябре

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Международный паралимпийский комитет примет решение по восстановлению Паралимпийского комитета России 16 ноября 2022 года, заявил президент ПКР Павел Рожков на заседании коллегии Минспорта в понедельник.

"16 ноября Международный паралимпийский комитет проведет голосование по членству паралимпйиских комитетов России и Белоруссии", - сказал Рожков.

"В конце декабря МПК будет принимать решение о восстановлении членства ПКР. МПК не предоставил документов о нарушении ПКР антидопинговых правил, в свою очередь, мы выполняем все критерии МПК, реализуем антидопинговую программу, выполняем финансовые обязательства, каждые 6 месяцев отправляем отчеты", - рассказал Рожков.

"Единственный критерий, который нас беспокоит – ситуация с РУСАДА. Пока мы не можем на это повлиять", – добавил он.