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"Спартак" выиграл четвертый матч в сезоне в КХЛ

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Спартака" победили уфимский "Салават Юлаев" в гостевом матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Результат встречи - 3:1 (0:0, 3:0, 0:1) в пользу "Спартака".

В составе московского клуба голы провели Илья Талалуев (33-я минута), Александр Хохлачев (36), Максим Цыплаков (39, в большинстве). Уфимская команда ответила голом Сергея Шмелева (41).

"Спартак" выиграл четвертый матч при одном поражении и, набрав 9 очков, вновь вышел на первое место в Западной конференции КХЛ. Ближайшие преследователи СКА (Санкт-Петербург) и "Витязь" (Московская область) отстают на 1 балл, но имеют по игре в запасе.

хоккей КХЛ
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