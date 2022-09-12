"Спартак" выиграл четвертый матч в сезоне в КХЛ
Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Спартака" победили уфимский "Салават Юлаев" в гостевом матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Результат встречи - 3:1 (0:0, 3:0, 0:1) в пользу "Спартака".
В составе московского клуба голы провели Илья Талалуев (33-я минута), Александр Хохлачев (36), Максим Цыплаков (39, в большинстве). Уфимская команда ответила голом Сергея Шмелева (41).
"Спартак" выиграл четвертый матч при одном поражении и, набрав 9 очков, вновь вышел на первое место в Западной конференции КХЛ. Ближайшие преследователи СКА (Санкт-Петербург) и "Витязь" (Московская область) отстают на 1 балл, но имеют по игре в запасе.