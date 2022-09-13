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Украинские самбисты отказались выступать на ЧЕ в Сербии по политическим причинам

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Сборная Украины не приедет на чемпионат Европы по самбо в сербский Нови Сад, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Международной федерации самбо (ФИАС).

"Украинская команда не будет участвовать в турнире", - сказал собеседник агентства.

Пресс-служба Федерации самбо Украины подтвердила информацию и отметила, что ее спортсмены не поедут в Сербию по политическим причинам.

Весной Международная федерация самбо приняла решение допустить российских и белорусских самбистов до участия в своих турнирах, но в нейтральном статусе.

Чемпионат Европы по самбо пройдёт в сербском Нови Сад с 15 по 18 сентября.

самбо Сербия Украина
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