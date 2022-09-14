"Дакар" потребовал от гонщика Карякина отказаться от поддержки спецоперации

Спортсмен отказывается подписывать документ, его могут не допустить до участия в ралли-рейде

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Свердловский гонщик и депутат регионального законодательного собрания Сергей Карякин сообщил в среду "Интерфаксу", что получил от организаторов ралли-рейда "Дакар" официальное требование отказаться от поддержки внешней политики России.

"Они заставляют подписать бумагу о том, что я не поддерживаю политику своей страны, не поддерживаю президента, не поддерживаю спецоперацию. Сугубо политически мотивированную бумагу заставляют подписать", - сказал он.

Карякин добавил, что в настоящее время его представители пытаются разобраться, можно ли получить допуск к участию в ралли, не подписывая такую бумагу.

"Понятно, что подписывать ее я не собираюсь. Есть определенные принципы в жизни. Разворачиваться спиной к собственному дому я не буду", - заявил гонщик.

Карякин является неоднократным участником ралли "Дакар" с 2014 года. Очередные соревнования должны состояться с 31 декабря 2022 года по 15 января 2023 года.

В марте 2022 года за публичную поддержку спецоперации РФ на Украине был наказан полный тезка автогонщика, российский гроссмейстер Сергей Карякин. Международная федерация шахмат (ФИДЕ) дисквалифицировала его на шесть месяцев.