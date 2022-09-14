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"Дакар" потребовал от гонщика Карякина отказаться от поддержки спецоперации

Спортсмен отказывается подписывать документ, его могут не допустить до участия в ралли-рейде

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Свердловский гонщик и депутат регионального законодательного собрания Сергей Карякин сообщил в среду "Интерфаксу", что получил от организаторов ралли-рейда "Дакар" официальное требование отказаться от поддержки внешней политики России.

"Они заставляют подписать бумагу о том, что я не поддерживаю политику своей страны, не поддерживаю президента, не поддерживаю спецоперацию. Сугубо политически мотивированную бумагу заставляют подписать", - сказал он.

Карякин добавил, что в настоящее время его представители пытаются разобраться, можно ли получить допуск к участию в ралли, не подписывая такую бумагу.

"Понятно, что подписывать ее я не собираюсь. Есть определенные принципы в жизни. Разворачиваться спиной к собственному дому я не буду", - заявил гонщик.

Карякин является неоднократным участником ралли "Дакар" с 2014 года. Очередные соревнования должны состояться с 31 декабря 2022 года по 15 января 2023 года.

В марте 2022 года за публичную поддержку спецоперации РФ на Украине был наказан полный тезка автогонщика, российский гроссмейстер Сергей Карякин. Международная федерация шахмат (ФИДЕ) дисквалифицировала его на шесть месяцев.

автоспорт Дакар Сергей Карякин шахматы
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