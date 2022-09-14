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Апелляция отстраненного за букву Z гимнаста Куляка частично удовлетворена

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики частично удовлетворил апелляцию россиянина Ивана Куляка на отстранение от международных соревнований, сообщается на сайте Международной федерации гимнастики.

СпортРоссийский гимнаст дисквалифицирован на год за букву Z на награжденииЧитать подробнее

Суд внес изменения в один из пунктов решения о дисквалификации. Согласно обновленной версии решения, срок дисквалификации спортсмена не будет продлеваться. Таким образом, отстранение Куляка будет действовать до 17 мая 2023 года.

В марте на этапе Кубка мира в Дохе, где Куляк занял третье место в упражнениях на брусьях, на церемонию награждения он вышел в форме с изображением на ней буквы Z - символа поддержки российской армии в спецоперации на Украине. Первое место занял украинец Илья Ковтун, второе - представитель Казахстана Милад Карими.

В мае комиссия сочла что 20-летний спортсмен нарушил устав, дисциплинарный кодекс, кодекс этики, кодекс поведения и технический регламент FIG. Ему запрещено участвовать в соревнованиях под эгидой FIG на год. Куляк должен был вернуть бронзовую медаль, но, как заявил в мае президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов, спортсмен не будет этого делать.

спортивная гимнастика
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