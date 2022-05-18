Российский гимнаст дисквалифицирован на год за букву Z на награждении

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Дисциплинарная комиссия Международной федерации гимнастики (FIG) дисквалифицировала на один год российского гимнаста Ивана Куляка за демонстрацию буквы Z во время церемонии награждения на этапе Кубка мира в Дохе, сообщает пресс-служба FIG.

Соревнования прошли в марте. Отмечается, что 20-летний спортсмен нарушил устав, дисциплинарный кодекс, кодекс этики, кодекс поведения и технический регламент FIG. Ему запрещено участвовать в соревнованиях под эгидой FIG до 17 мая 2023 года. Куляк должен вернуть бронзовую медаль, а также призовые в размере 500 швейцарских франков и оплатить судебные издержки в размере 2 тыс. франков.

Куляк имеет право обжаловать решение в апелляционной инстанции в течение 21 дня.

При этом комиссия FIG не стала наказывать главу делегации сборной России Валентину Родионенко и тренера Игоря Калабушкина. Им должно быть выделено по 1 тыс. франков в качестве компенсации расходов и по 4 тыс. – для возмещения судебных издержек.

На соревнованиях в Дохе Куляк занял третье место в упражнениях на брусьях. На церемонию награждения он вышел в форме с изображением на ней буквы Z – символа поддержки российской армии в спецоперации на Украине. Первое место занял украинец Илья Ковтун, второе – представитель Казахстана Милад Карими.