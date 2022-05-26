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Дисквалифицированный за букву Z российский гимнаст отказался возвращать медаль

Дисквалифицированный за букву Z российский гимнаст отказался возвращать медаль
Гимнаст Иван Куляк
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Российский гимнаст Иван Куляк, дисквалифицированный за демонстрацию буквы Z на церемонии награждения призеров соревнований в Дохе, не будет возвращать завоеванную там бронзовую медаль. Об этом заявил президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.

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"Мы считаем абсолютно несправедливым требование вернуть медаль. Ваня может быть нарушил требования по униформе. Но медаль он выиграл честно. Медаль не возвращаем, пока будет идти апелляция. Но мы законопослушные граждане. Посмотрим, каким будет итоговое решение. Мы будем отстаивать Ваню", - приводит слова Титова "Матч ТВ".

20-летний гимнаст Куляк в марте вышел на церемонию награждения на этапе Кубка мира в Дохе с буквой Z на форме. 18 мая дисциплинарная комиссия Международной федерации гимнастики отстранила спортсмена от участия в международных соревнованиях на год, а также потребовала вернуть медаль.

спортивная гимнастика
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