Рекордсмен НХЛ по числу матчей подряд завершил карьеру
Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Американский хоккеист Кит Яндл завершил карьеру после 16 сезонов, сообщает Sportsnet.
Свое решение 36-летний защитник озвучил во вторник в подкасте Spittin Chiclets.
Яндл в Национальной хоккейной лиге защищал цвета клубов "Финикс/Аризона", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Флорида" и "Филадельфия". В 1109 матчах он набрал 619 (по системе "гол+пас") очков.
Яндл является автором рекорда НХЛ по числу проведенных в лиге матчей подряд – 989.