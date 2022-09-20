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Рекордсмен НХЛ по числу матчей подряд завершил карьеру

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Американский хоккеист Кит Яндл завершил карьеру после 16 сезонов, сообщает Sportsnet.

Свое решение 36-летний защитник озвучил во вторник в подкасте Spittin Chiclets.

Яндл в Национальной хоккейной лиге защищал цвета клубов "Финикс/Аризона", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Флорида" и "Филадельфия". В 1109 матчах он набрал 619 (по системе "гол+пас") очков.

Яндл является автором рекорда НХЛ по числу проведенных в лиге матчей подряд – 989.

хоккей НХЛ
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