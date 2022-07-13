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Хоккеист Малкин подписал новый контракт с "Питтсбургом"

Хоккеист Малкин подписал новый контракт с "Питтсбургом"
Фото: Kirk Irwin/Getty Images

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Российский форвард Евгений Малкин подписал четырехлетний контракт с клубом НХЛ "Питтсбург Пингвинз", сообщает пресс-служба команды.

"Договор вступает в силу в сезоне 2022-23 и продлится до сезона 2025-26, а среднегодовая стоимость контракта составит 6,1 миллиона долларов", - говорится в сообщении.

Ранее руководство клуба и хоккеист провели несколько неудачных раундов переговоров, так как не могли прийти к соглашению по длительности и сумме контракта.

31 июля Малкину исполнится 36 лет. Россиянин является трехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе "Питтсбург Пингвинз" (2009, 2016, 2017) и двукратным чемпионом мира в составе Сборной России (2012 и 2014).

В сезоне 2021-22 Малкин набрал 42 очка (20 голов, 22 передачи) в 41 игре после того, как пропустил первую половину сезона из-за перенесенной в межсезонье операции на колене. При этом нападающий занимает третье место в истории "Питтсбурга" по голам (444), результативным передачам (702) и по набранным очкам (1146 по системе "гол + пас").

Хоккей НХЛ Евгений Малкин Питтсбург Пингвинз
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