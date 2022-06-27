"Колорадо" стал обладателем Кубка Стэнли НХЛ

Фото: AAron Ontiveroz/MediaNews Group/The Denver Post via Getty Images

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Колорадо" одержали четвертую победу над клубом "Тампа-Бэй" в финальной серии Кубка Стэнли и стали обладателями трофея.

Результат встречи на льду "Тампы" - 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) в пользу "Колорадо".

Таким образом, "Колорадо" выигрывает серию до четырех побед со счетом 4-2 и в третий раз завоевывает Кубок Стэнли. Предыдущие два титула датированы 1996 и 2001 годами. "Тампа" выигрывала турнир три раза – в 2004, 2020 и 2021 г.

В сезоне-2021/22 "Колорадо" стал победителем Западной конференции регулярного чемпионата НХЛ, в серии плей-офф до выхода в финал победив "Нэшвилл" (4-0 по победам), "Сент-Луис" (4-2) и "Эдмонтон" (4-0).

"Тампа" пробилась в плей-офф с пятого места в Восточной конференции в рамках регулярного чемпионата, далее победив "Торонто" (4-3), "Флориду" (4-0) и "Нью Йорк Рейнджерс" (4-2).

В составе "Колорадо" обладателем Кубка Стэнли стал российский нападающий Валерий Ничушкин.