Футболисты молодежной сборной России забили шесть мячей белорусам
Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты молодежной сборной России (до 21 года) в товарищеском матче обыграли сверстников из Белоруссии.
Игра проходила в белорусском Борисове. Результат встречи - 6:1.
Победу россиянам принесли дубль Никиты Ермакова (77-я и 79-я минуты), а также голы Константина Тюкавина (13), Владислава Шитова (64), Владислава Яковлева (82) и автогол белоруса Алексея Фирсова (66). Белоруссия ответила точным ударом Юлия Кузнецова (50).
24 сентября молодежная сборная сыграет еще один товарищеский матч - со сверстниками из Казахстана.