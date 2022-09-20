УЕФА не допустил сборную России к участию в жеребьевке отбора на Евро-2024

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Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу не примет участие в жеребьевке отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года, сообщает пресс-служба РФС.

"Причина - февральское решение УЕФА о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации, по умолчанию действующее "до дальнейшего уведомления". Это решение было оспорено РФС в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), который в июле отказал в удовлетворении апелляции", - говорится в сообщении.

Жеребьевка отборочного турнира Евро-2024 пройдет 9 октября во Франкфурте. Сам чемпионат будет проходить в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

Российские клубы и сборные отстранены решением УЕФА и ФИФА от 28 февраля из-за ситуации на Украине. Так, сборной России запретили участвовать в стыковых матчах за путевку на ЧМ-2022, а московский "Спартак" не смог сыграть в 1/8 финала Лиги Европы-2021/22. Отсутствуют российские клубы и среди участников еврокубков сезона-2022/23.

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