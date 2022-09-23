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СМИ сообщили о готовности Месси вернуться в "Барселону"

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси обсудил с президентом "Барселоны" Жоаном Лопортой тему возможно возвращения в каталонскую команду, сообщает Forbes.

Сообщается, что Месси и Лапорта связывались по телефону на этой неделе и президент "Барселоны" поинтересовался у нынешнего форварда французского "Пари Сен-Жермен" о перспективах возвращения. На это 35-летний Месси ответил, что до конца года будет сосредоточен на выступлении на чемпионате мира-2022 в Катаре, но после ЧМ готов поговорить о "Барселоне" более детально.

Летом 2021 года сообщалось, что Месси покидает "Барселону" в связи с тем, что новый контракт – на устраивающих обе стороны условиях – невозможно подписать "из-за преград финансового и структурного характера", под которыми подразумеваются правила, действующие для клубов в испанском футбольном чемпионате.

Вскоре после этого Месси подписал контракт с ПСЖ.

футбол Лионель Месси Барселона
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