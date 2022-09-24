РФС выделят участок под Национальный футбольный центр в московских Мневниках

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Новую базу национальных и молодежных сборных планируется создать в московском районе "Хорошево-Мневники", сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

"Новая база должна закрыть все потребности главных команд страны в инфраструктуре. Решение о предоставлении РФС этого участка было принято градостроительно-земельной комиссией столицы, возглавляемой мэром Москвы Сергеем Собяниным", - отметили в пресс-службе.

"Большинство мировых ведущих спортивных федераций располагают собственными национальными футбольными центрами. Наконец, такой появится и у Российского футбольного союза. Это позволит не только централизировать подготовку всех сборных, но и сэкономить значительные средства, которые прежде расходовались на аренду инфраструктуры для проведения учебно-тренировочных сборов и других мероприятий", - заявил исполняющий обязанности генерального секретаря РФС Максим Митрофанов.

Планируется, что главный футбольный центр страны включит в себя три полноразмерных поля с гибридным натуральным газоном, подогревом, автоматическим поливом и другими технологиями. Одно из полей будет оборудовано трибунами на 500 зрителей.

Там же предполагается построить здание, необходимое для временного размещения спортсменов, со всеми необходимыми условиями для их работы и тренировок. В нем будут и помещения, в которых расположатся структурные подразделения РФС, ответственные за работу со сборными. Это тренерские штабы, селекционеры, аналитики, Академия и другие департаменты и службы. Точные параметры застройки утвердят после разработки и одобрения проекта планировки территории.

Работа в центре будет вестись круглогодично. В то время, пока он не будет задействован в интересах национальных сборных, в центре будут работать инструкторы и слушатели Академии РФС, арбитры, проводиться селекционные сборы и другие мероприятия.