Поиск
Реклама20idei.ru

РФС выделят участок под Национальный футбольный центр в московских Мневниках

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Новую базу национальных и молодежных сборных планируется создать в московском районе "Хорошево-Мневники", сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

"Новая база должна закрыть все потребности главных команд страны в инфраструктуре. Решение о предоставлении РФС этого участка было принято градостроительно-земельной комиссией столицы, возглавляемой мэром Москвы Сергеем Собяниным", - отметили в пресс-службе.

"Большинство мировых ведущих спортивных федераций располагают собственными национальными футбольными центрами. Наконец, такой появится и у Российского футбольного союза. Это позволит не только централизировать подготовку всех сборных, но и сэкономить значительные средства, которые прежде расходовались на аренду инфраструктуры для проведения учебно-тренировочных сборов и других мероприятий", - заявил исполняющий обязанности генерального секретаря РФС Максим Митрофанов.

Планируется, что главный футбольный центр страны включит в себя три полноразмерных поля с гибридным натуральным газоном, подогревом, автоматическим поливом и другими технологиями. Одно из полей будет оборудовано трибунами на 500 зрителей.

Там же предполагается построить здание, необходимое для временного размещения спортсменов, со всеми необходимыми условиями для их работы и тренировок. В нем будут и помещения, в которых расположатся структурные подразделения РФС, ответственные за работу со сборными. Это тренерские штабы, селекционеры, аналитики, Академия и другие департаменты и службы. Точные параметры застройки утвердят после разработки и одобрения проекта планировки территории.

Работа в центре будет вестись круглогодично. В то время, пока он не будет задействован в интересах национальных сборных, в центре будут работать инструкторы и слушатели Академии РФС, арбитры, проводиться селекционные сборы и другие мероприятия.

Москва Мневники футбол РФС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российским керлингистам продлили отстранение до конца года

Российским керлингистам продлили отстранение до конца года

Прощальный матч Федерера будет парным с Надалем

Прощальный матч Федерера будет парным с Надалем

Ташуев стал новым главным тренером "Ахмата"

Ташуев стал новым главным тренером "Ахмата"

Лайшев назвал дешевой ложью сообщения о положительной пробе Валиевой

Международная федерация дзюдо отстранила россиян от турниров до января 2023 года

Международная федерация дзюдо отстранила россиян от турниров до января 2023 года

УЕФА не допустил сборную России к участию в жеребьевке отбора на Евро-2024

УЕФА не допустил сборную России к участию в жеребьевке отбора на Евро-2024

Карлсен сдался в партии с 19-летним американцем, сделав один ход

Карлсен сдался в партии с 19-летним американцем, сделав один ход

РФС подтвердил обращение в ФИФА из-за слов главного тренера сборной Украины

РФС подтвердил обращение в ФИФА из-за слов главного тренера сборной Украины

Футболист "Динамо" Сазонов решил играть за сборную Грузии вместо России

Футболисты "Спартака" обыграли "Локомотив" в чемпионате России по футболу

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });