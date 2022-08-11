Российский футбольный союз утвердил новый регламент Кубка России

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Бюро исполнительного комитета Российского футбольного союза утвердило формат, регламент и структуру календаря нового розыгрыша Кубка России сезона-2022/23, сообщает пресс-служба РФС.

"Бюро исполкома Российского футбольного союза проголосовало за новый регламент Кубка России, который теперь будет проводиться в принципиально ином формате. Новая структура турнира предполагает и новые возможности для получения доходов. РФС с уважением относится к действующему партнеру кубка, компании Бетсити, и учитывая все обстоятельства, в самое ближайшее время мы завершим переговоры с коллегами, после чего объявим о структуре титульного спонсорства и вещания турнира в предстоящих сезонах", - заявил временно исполняющий обязанности генерального секретаря РФС Максим Митрофанов.

Одним из нововведений станет система Double elimination, подразумевающая турнирную систему, при которой команда выбывает после двух поражений.