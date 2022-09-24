Минское "Динамо" проиграло уфимскому "Салавату Юлаеву"
Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Минское "Динамо" на выезде в субботу проиграло уфимскому "Салавату Юлаеву".
Белорусские хоккеисты в гостях уступили в серии буллитов со счетом 2:3, сообщил Национальный олимпийский комитет Белоруссии (НОК).
"Поражение от уфимцев стало для минчан вторым в текущем сезоне. 7 сентября "Салават" добился успеха на "Минск-Арене" - 4:2", - отметили в НОК.
Следующий матч "зубры" проведут в понедельник в гостях у магнитогорского "Металлурга".