Минское "Динамо" обыграло череповецкую "Северсталь" в матче КХЛ

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Минское "Динамо" во вторник обыграло череповецкую "Северсталь" и поднялось на 3 место в таблице Западной конференции.

Счет матча, прошедшего на льду "Минск-Арены" в белорусской столице, составил 3:2. От "зубров" шайбы забили Павел Варфоломеев, Владимир Алистров и Виталий Пинчук, от гостей - Егор Морозов и Робин Пресс.

Благодаря победе над "Северсталью" "Динамо-Минск" набрало 11 очков и поднялось на третью строчку в Западной конференции КХЛ.