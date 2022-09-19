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В Самарской области нацелились вернуть "Ладу" в КХЛ в сезоне-2023/24

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Власти Самарской области выразили намерение вернуть тольяттинскую "Ладу" в состав участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в следующем сезоне, сообщает пресс-служба регионального правительства в понедельник.

"Мы начали работу по возвращению "Лады" в КХЛ. То, что от меня зависит, я все сделаю, чтобы "Лада" играла в КХЛ", - цитируют в сообщении главу региона губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

В настоящее время планируется выделение бюджетных средств, чтобы привести площадку дворца спорта "Лада Арена" в Тольятти в соответствие с требованиями лиги. По словам губернатора, тольяттинская команда может занять место одного из клубов, которые отказались от участия в КХЛ. В настоящее в лиге выступают 22 команды после того, как в прошлом сезоне КХЛ покинули финский "Йокерит" и рижское "Динамо".

"Лада" с перерывами выступала в КХЛ на протяжении пяти сезонов, а с 2017 года играет в Высшей хоккейной лиге, которая с нынешнего сезона получила название Всероссийская хоккейная лига, сохранив ту же аббревиатуру ВХЛ.

хоккей
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