Поиск
Реклама20idei.ru

Сборная России по футболу победила Киргизию в товарищеском матче

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России со счетом 2:1 обыграли соперников из национальной команды Киргизии в товарищеской встрече.

По ходу матча в Бишкеке россияне уступали в счете: на 24-й минуте встречи в Бишкеке Алимардон Шукуров вывел сборную Киргизии вперед.

На 30-й минуте россиянин Александр Соболев, реализовав пенальти, сравнял счет. На 89-й победный для сборной России гол провел Даниил Уткин.

Для российской сборной, которую возглавляет Валерий Карпин, это был первый с осени 2021 года матч. Последняя встреча с ее участием датирована 14 ноября прошлого года, когда она проиграла в отборочном матче ЧМ-2022 на выезде Хорватии (0:1)

Весной нынешнего года сборная России должна была сыграть в стыковых матчах отбора на ЧМ, но Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила национальную команду из-за проводимой РФ спецоперации на Украине. Санкции ФИФА в отношении россиян действуют и в настоящий момент

Между тем, Российский футбольный союз (РФС) договорился о проведении товарищеского матча сборной против Ирана. Известно, что игра пройдет в Иране в ноябре, точная дата будет названа позднее. Также сообщалось, что россияне 19 ноября сыграют в Санкт-Петербурге со сборной Боснией и Герцеговиной. Однако перспектива проведения этого матча оказалась под вопросом из-за нежелания ряда боснийских футболистов играть против россиян.

футбол Россия Киргизия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российским керлингистам продлили отстранение до конца года

Российским керлингистам продлили отстранение до конца года

Прощальный матч Федерера будет парным с Надалем

Прощальный матч Федерера будет парным с Надалем

Ташуев стал новым главным тренером "Ахмата"

Ташуев стал новым главным тренером "Ахмата"

Лайшев назвал дешевой ложью сообщения о положительной пробе Валиевой

Международная федерация дзюдо отстранила россиян от турниров до января 2023 года

Международная федерация дзюдо отстранила россиян от турниров до января 2023 года

УЕФА не допустил сборную России к участию в жеребьевке отбора на Евро-2024

УЕФА не допустил сборную России к участию в жеребьевке отбора на Евро-2024

Карлсен сдался в партии с 19-летним американцем, сделав один ход

Карлсен сдался в партии с 19-летним американцем, сделав один ход

РФС подтвердил обращение в ФИФА из-за слов главного тренера сборной Украины

РФС подтвердил обращение в ФИФА из-за слов главного тренера сборной Украины

Футболист "Динамо" Сазонов решил играть за сборную Грузии вместо России

Футболисты "Спартака" обыграли "Локомотив" в чемпионате России по футболу

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });