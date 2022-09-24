Сборная России по футболу победила Киргизию в товарищеском матче

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России со счетом 2:1 обыграли соперников из национальной команды Киргизии в товарищеской встрече.

По ходу матча в Бишкеке россияне уступали в счете: на 24-й минуте встречи в Бишкеке Алимардон Шукуров вывел сборную Киргизии вперед.

На 30-й минуте россиянин Александр Соболев, реализовав пенальти, сравнял счет. На 89-й победный для сборной России гол провел Даниил Уткин.

Для российской сборной, которую возглавляет Валерий Карпин, это был первый с осени 2021 года матч. Последняя встреча с ее участием датирована 14 ноября прошлого года, когда она проиграла в отборочном матче ЧМ-2022 на выезде Хорватии (0:1)

Весной нынешнего года сборная России должна была сыграть в стыковых матчах отбора на ЧМ, но Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила национальную команду из-за проводимой РФ спецоперации на Украине. Санкции ФИФА в отношении россиян действуют и в настоящий момент

Между тем, Российский футбольный союз (РФС) договорился о проведении товарищеского матча сборной против Ирана. Известно, что игра пройдет в Иране в ноябре, точная дата будет названа позднее. Также сообщалось, что россияне 19 ноября сыграют в Санкт-Петербурге со сборной Боснией и Герцеговиной. Однако перспектива проведения этого матча оказалась под вопросом из-за нежелания ряда боснийских футболистов играть против россиян.