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Сборная России по футболу сыграет с командой Боснии и Герцеговины

Сборная России по футболу сыграет с командой Боснии и Герцеговины
Фото: Matthew Ashton - AMA/Getty Images

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России по футболу проведут товарищеский матч с соперниками из национальной команды Боснии и Герцеговины. Об этом сообщается на сайте Футбольного союза Боснии и Герцеговины.

Игра пройдет в Санкт-Петербурге 19 ноября.

В рейтинге ФИФА сборная Боснии и Герцеговины располагается на 57-й строчке, команда России - на 35-й.

Как сообщалось, в сентябре и ноябре сборная России проведет товарищеские матчи с национальными командами Киргизии и Ирана. Игра против Киргизии пройдет 24 сентября в Бишкеке. Матч с Ираном для российской сборной также будет выездным, точную дату назовут позднее.

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