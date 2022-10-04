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Наиль Измайлов избран президентом Футбольной национальной лиги

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Общее собрание членов Футбольной национальной лиги избрало Наиля Измайлова президентом организации, сообщает пресс-служба ФНЛ.

За его кандидатуру проголосовали 53 клуба.

Срок полномочий президента ФНЛ составляет четыре года.

Вторым кандидатом на место руководителя лиги был президент ФК "Легион" Шамиль Лахиялов.

Ранее Измайлов работа структуре ФК "Спартак-Москва" с 2013 по 2019 годы, в том числе в должности вице-президента, после чего занимался проектами в европейском футболе.

Измайлов в марте 2022 года занял пост исполнительного директора ФНЛ. С июля он стал исполняющим обязанности президента лиги.

футбол ФНЛ
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